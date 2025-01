Non è semplicemente Musk il problema. Il problema è l’avanzata di un sistema economico refrattario alla separazione dei poteri, che disprezza le regole, privilegia il monopolio, privatizza la sovranità e non ammette nessuna scena sociale fuori dalla logica del profitto

Se i giorni dell’epifania illuminano l’evidenza delle cose, ciò che rivelano è minaccioso. Tante scene, tanti piccoli eventi all’apparenza slegati tra loro. Se proviamo a unirli in una sola rivelazione, allora appare più chiaro ciò che ci attende nell’anno che verrà.

Dall’altra parte del mondo, mentre Giorgia Meloni omaggia il ghigno trumpiano e fa affari col suo amico turbocapitalista trattando per affidargli la sicurezza di un intero paese, apprendiamo che anche Mark Zuckerberg si piega alla dottrina Musk e decide che il discorso pubblico debba essere codificato esclusivamente in termini privatistici.

Il capitalismo ha unilateralmente sciolto il suo legame con la democrazia e cerca di darle il colpo finale, si direbbe. Niente di nuovo, forse. Ma c’è qualcosa di più profondo che dobbiamo tener presente e che non è legato solo agli umori e ai narcisismi dei singoli personaggi.

Non solo Musk

Non è semplicemente Musk il problema. Il problema è la fine di quel modello di capitalismo occidentale che si definiva capitalismo liberale. Definizione tautologica, avremmo detto fino a poco tempo fa. La grande alleanza tra capitalismo e democrazia si fondava proprio sul comune sostrato liberale.

Assistiamo invece all’emergere di un capitalismo illiberale che prende il posto della politica e in questo modo si trasforma in capitalismo politico. Senza che ce ne accorgiamo (e probabilmente contro i loro stessi intenti), Musk e Trump sono cavalli di troia attraverso cui avanza la colonizzazione dell’occidente da parte del modello cinese. Stato e capitalismo coincidono: ma non è più il capo del partito unico che comanda, piuttosto è l’uomo più ricco del mondo.

Come è stato possibile che quella tautologia – capitalismo e società liberale – si trasformasse in una contraddizione? Ciò che appare con l’evidenza dell’epifania è l’avanzata di un capitalismo refrattario alla separazione dei poteri, che disprezza le regole, privilegia il monopolio, privatizza la sovranità e non ammette nessuna scena sociale fuori dalla logica del profitto. Illiberale, appunto.

Da questa parte del mondo le cose non appaiono migliori. Mentre i camerati italiani possono trasformare per l’ennesima volta il ricordo di persone che non ci sono più in un pretesto per inneggiare al fascismo, in Francia muore Jean-Marie Le Pen, il patriarca dell’estrema destra europea, quello per cui le camere a gas furono solo «un dettaglio della Seconda guerra mondiale».

E Macron lo saluta affidandolo al futuro: «Lo giudicherà la storia». Eppure, per quel che ricordo, la storia avrebbe già emesso il suo giudizio sui fascismi. Un giudizio senza appello e senza futuro, così era. Del resto Emmanuel Macron è anche quello che – con una mossa che giudicherà la storia, questa sì – ha sdoganato definitivamente l’idea che il pericolo per le democrazie europee non sia la destra estrema, ma quel po’ di sinistra che rimane. Una legittimazione che si è estesa a tutta l’Europa e della quale noi rappresentiamo, purtroppo, un’avanguardia.

Cannibale

Che rapporto c’è tra queste due scene che si sovrappongono? Fraser ha definito quel capitalismo illiberale cui ho fatto cenno come “cannibale”. Un capitalismo che distrugge il pianeta, non si vergogna di celebrare sacrifici umani, erode le proprie basi liberali, demolisce le poche regole che ne controllavano le pretese selvagge, contende la sovranità agli stati e, come nel caso degli Stati Uniti di Donald Trump e Musk, non si fa problemi a diventare capitalismo politico. Un modello di capitalismo che di questo passo ed esibendo questa tracotanza finirà per mangiarsi da solo, per annientarsi.

Non credo sia esagerato attribuire anche all’Europa la stessa tentazione autodistruttiva. Un’Europa cannibale che il congedo di Macron a Le Pen e le braccia tese di Acca Larentia rappresentano plasticamente: che non teme di consegnare alle destre il proprio destino e i propri governi, se questo è il prezzo da pagare per evitare che si concretizzi la minaccia di ciò che – a pensarci bene - è invece sempre stata l’essenza dell’idea di Europa, cioè il modello socialdemocratico. Un’Europa che è nata con la vocazione e il compito di scongiurare le guerre e che si ritrova ormai incapace di esprimere parole credibili di pace.

La chiarezza dell’epifania serve a questo: possiamo chiamare per nome le minacce contro cui quest’anno dovremo lottare. Capitalismo illiberale e nuovi fascismi, la grande alleanza che vuole riscrivere la storia ha individuato un nemico comune: le democrazie liberali. Sarà un lungo anno, ma almeno sappiamo chi saranno i nostri antagonisti e cosa dovremo difendere.

