la retorica della responsabilità

La destra vuole i minori in cella come gli adulti? Allora li deve fare votare

Gianfranco Pellegrino
Gianfranco Pellegrino
Gianfranco Pellegrinofilosofo
Segui Domani su Google
15 luglio 2026 • 18:56

Se davvero Valditara e il governo ritengono che tredicenni e quattordicenni siano abbastanza maturi da rispondere penalmente delle proprie azioni, dovrebbero accettare che siano anche abbastanza maturi da giudicare, con il voto, l’operato del governo

Le basi ideologiche di provvedimenti come l’estensione del fermo preventivo ai minorenni, contenuta nell’ultimo decreto Sicurezza, sono evidenti. La formulazione più chiara la offre un ministro di questo governo, Giuseppe Valditara, che ha spesso sostenuto che la responsabilità è sempre individuale, che la sanzione è essenziale e che bisogna ridare peso e fondamento all’autorità. La versione più compiuta di queste idee è nel suo libro La rivoluzione del buon senso. Per un paese normale (Guerini

Gianfranco Pellegrino
Gianfranco Pellegrino
Gianfranco Pellegrinofilosofo

Professore ordinario di filosofia politica alla LUISS Guido Carli. Si occupa di storia dell’etica e filosofia politica contemporanea.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE