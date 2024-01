Dopo le polemiche sul mancato rifinanziamento del Fondo per i disturbi alimentari, il ministro della Salute pare intenzionato a trovare le risorse almeno per il 2024, con un emendamento al Milleproroghe. Resta la scelta di non creare un’area specifica per tali disturbi all’interno dei LEA, come previsto dalla legge di Bilancio per il 2022. Ciò avrebbe consentito di destinare a essi un budget di spesa vincolante per garantire un’assistenza stabile in tutta Italia.

Dopo le polemiche sul mancato rifinanziamento del Fondo per i disturbi alimentari, pare che il ministro della Salute, Orazio Schillaci, voglia trovare le risorse almeno per il 2024 e presentare un emendamento al decreto Milleproroghe, che dev’essere convertito in legge. Ma, al di là del sollievo per questa decisione, ne va considerata un’altra, che invece desta sconcerto.

Il Fondo era stato istituito presso il ministero della Salute nel dicembre 2021, dalla legge di Bilancio per il 2022, con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni per il 2023. La legge aveva previsto tale fondo in attesa dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (Lea), e cioè fino a quando «i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (Dna), le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale» dei Lea, non fossero divenuti oggetto di un’area a sé stante. I Lea sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (Ssn) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di un ticket, con le risorse pubbliche raccolte attraverso le tasse.

L’attribuzione ai Dna di un’autonoma dignità era finalizzata a destinare alla cura di tali disturbi un budget di spesa vincolante, per garantire un’assistenza stabile e omogenea in tutta Italia. Con un’apposita categoria nei Lea, infatti, i Dna avrebbero acquisito una specifica rilevanza rispetto ai disturbi mentali in generale.

E i dati che il ministero della Salute avrebbe dovuto raccogliere e fornire al riguardo avrebbero dimostrato le peculiarità dei Dna rispetto alle altre patologie psichiatriche, nelle quali essi sono oggi indistintamente mescolati, e consentito una più adeguata definizione delle prestazioni da erogare e delle risorse a ciò necessarie.

La retromarcia

La volontà di non creare un’autonoma area dei Lea per i Dna, in attuazione della legge di Bilancio per il 2022, era emersa già nel luglio scorso, quando il governo non aveva accolto una mozione parlamentare che lo impegnava in tal senso.

La retromarcia è stata confermata il 6 dicembre scorso dal sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, in risposta all’interrogazione del deputato Marco Furfaro, riguardante il ritardo nell'inserimento nei LEA delle prestazioni sanitarie inerenti i Dna. Gemmato ne ha escluso lo spostamento «dall'area della salute mentale in un’area specifica», dato che l’Organizzazione mondiale della sanità (Omsa) classifica i Dna nel capitolo «Disturbi mentali».

La giustificazione non regge. Scorporare i Dna dalla salute mentale, all'interno dei Lea, non avrebbe contraddetto la classificazione dell’Oms, ma solo consentito di attribuire a tali disturbi un autonomo rilievo, quindi risorse stabilmente dedicate. Risorse per diagnosticare e curare non solo i Dna, ma anche le conseguenze di vario tipo che ne possono derivare, con un percorso ad hoc per chi ne soffre (in primis, il percorso Lilla) e un trattamento omogeneo su tutto il territorio nazionale Cosa che evidentemente il governo non ha voluto fare.

Le toppe

Pare che il fondo per i disturbi alimentari sarà rifinanziato anche per il 2024, con un emendamento al Milleproroghe che stanzierà nuove risorse. Ma il fondo ha una durata comunque temporanea. L’inserimento specifico dei Dna nei Lea, invece, consentirebbe finanziamenti strutturali.

Gemmato ha detto che per chi soffre di tali disturbi sarà prevista «l’esenzione dalla partecipazione al costo di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio».

Ma tale limitata esenzione pare una toppa. E così pure il disegno di legge presentato nel settembre scorso, prima firmataria Martina Semenzato (gruppo Noi democratici), che propone un fondo annuale per i Dna. A parte i tempi necessari per l’approvazione del ddl, ammesso che avvenga, resta la mancata attuazione della norma della legge di Bilancio per il 2022. Fatto oltremodo grave.

L’incoerenza del governo

Nel marzo 2023 un ddl ha previsto sanzioni penali per chiunque «determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche (…) idonee a procurare l'anoressia o la bulimia». Dunque, da un lato, l’esecutivo mostra per i disturbi alimentari un’attenzione tale da creare un nuovo reato; dall’altro lato, invece, non attua quanto previsto da una legge precedente per curarli al meglio

. Del resto, da un governo che per qualunque problema ricorre a sanzioni penali, più che ad azioni concrete, forse non ci si poteva aspettare qualcosa di diverso.

