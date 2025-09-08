Le dimensioni del massacro, le motivazioni addotte a sua giustificazione, le affermazioni dei governanti di Israele a riguardo dei palestinesi e i silenzi dei governi loro alleati sull’ignominia di uno sterminio che ogni giorno di più appare di dimensioni epocali sono che non si potrà, quando tutto ciò sarà finito, semplicemente “voltare pagina”

Se a Venezia le sequenze del film La voce di Hind Rajab ci schiaffeggiano rivelando l’abisso sul quale ci siamo sporti, è solo perché il silenzio e l’inazione si sono fatti insopportabili, per tutti, ma soprattutto per noi che abitiamo in Occidente. Perché siamo noi ad armare la mano di Israele, che nessuno vuole fermare; perché il baratro in cui quello sta precipitando – il “suicidio” di cui parla Anna Foa – ci sta risucchiando, smontando le nostre certezze di “baluardi della civiltà” e “fari del mondo libero” come mai non era accaduto.

Che la distruzione di Gaza e del popolo che la abita sia destinata a divenire uno spartiacque della storia è ormai evidente. Le dimensioni e le caratteristiche del massacro, le motivazioni addotte a sua giustificazione, le affermazioni dei governanti di Israele a riguardo dei palestinesi e i silenzi dei governi loro alleati sull’ignominia di uno sterminio che ogni giorno di più appare di dimensioni epocali, di crudeltà ed efferatezza inusitata sono infatti tali che non si potrà, quando tutto ciò sarà finito, semplicemente “voltare pagina” e riprendere il corso delle cose come nulla fosse. Perché la ferita sarà troppo profonda, l’orrore troppo tremendo perché si possa prescinderne. Come potrà il mondo “fare i conti” con quanto sta accadendo a Gaza? Come sarà quella contabilità?

Dal 1945, i paesi dell’Occidente democratico capitalistico avevano sempre difeso i principi degli inalienabili diritti dell’uomo, delle minoranze e dei popoli sui quali l’Onu era stata fondata. Forti della loro supremazia politica e militare, affermatasi grazie al predominio tecnologico ed economico costruito sul colonialismo, quei paesi si erano erti a garanti del mondo libero, rispettoso dei diritti umani, portatori dei “valori” alla base della “civiltà occidentale”.

La contrapposizione con l’Unione sovietica ne aveva consolidato l’alleanza, esaltandone un modello che coniugava libertà individuali, democrazia e progresso economico grazie al capitalismo dell’economia di mercato. E quando nel 1991 la dissoluzione dell’Urss ne aveva sancito la “superiorità” si era parlato di «fine della storia», dacché quel modello si sarebbe esteso a tutto il mondo.

L’Occidente, guidato dagli Stati Uniti, si era così trovato incontrastato dominus, sentendosi chiamato a governare le vicende mondiali e intervenendo ovunque per stabilire il rispetto di quei principi fondativi, nascondendo il suo passato di suprematismo schiavista, razzista e genocidario, colonialista, predatorio e classista, guidato da quella che riteneva essere una “missione civilizzatrice”.

Dall’alto della sua autorevolezza morale, l’Occidente aveva così piegato le istituzioni internazionali per intervenire in quei paesi che non si conformavano, perfino ricorrendo al Tribunale internazionale dell’Aja per punire i colpevoli di atti efferati o genocidi. Non smettendo, però, di consolidare la propria supremazia politica e militare, continuando a peccare di violenze (Abu Ghraib), arbitrarie interferenze (Kosovo, Ucraina), illeciti (Guantanamo), con malcelata ipocrisia. Così, mentre il suo prestigio andava scolorendo, la sua stessa egemonia veniva meno.

Dopo aver chiamato l’autocrate russo di fronte alla stessa corte internazionale per i crimini compiuti in Ucraina, l’Occidente non ha fatto nulla né per stigmatizzare il progetto colonizzatore di Israele né per fermarne la follia devastatrice a Gaza, rivelando un “doppio standard” inaccettabile. Il crimine di Israele ha oggi definitivamente superato ogni termine di paragone che non sarà più possibile per l’Occidente parlare di diritti umani. Lo aveva fatto contro il Sudafrica, sanzionandolo per l’apartheid: non lo ha fatto oggi, lasciando Israele agire impunito nello sterminio dei palestinesi.

È a Gaza, oggi, la fine della storia, di quella storia. La doppia morale ne sancisce la fine. Un’altra comincerà in cui l’Occidente dovrà fare i conti con una superiorità che non ha, ormai condannato da un mondo che, invece, vediamo autonomamente in cerca di un altro modello.

© Riproduzione riservata