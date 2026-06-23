L’analisi

La doppia trappola libanese e il destino di Hezbollah

davide assael
davide assael
davide assael
Segui Domani su Google
23 giugno 2026 • 20:03

Nel Paese dei Cedri si assiste alla strategia iraniana di unire i conflitti, decretando che di fatto è la colonia di Teheran. La totale mancanza di diplomazia israeliana aggrava il quadro. Ma chi auspica davvero una stabilizzazione dell’area mediorientale deve tenere insieme due fattori: la necessità di disarmare i proxies iraniani e la necessità speculare di trovare una qualche forma di risoluzione al problema palestinese

Nel mentre ci impegniamo a immaginare progetti di annessione israeliani del Libano (Limes docet), non riconoscendo la creazione di un cuscinetto protettivo rispetto a un piano di insediamento, magari supportati dalle parole dei soliti partiti del sionismo religioso, oggi, se possibile, divenuti ancor più orridi perché nel pieno di una campagna elettorale segnata da una competizione interna in cui ognuno deve dimostrare di essere più duro dell’altro, si trascura l’elefante nella stanza, il Re nud

Per continuare a leggere questo articolo

davide assael
davide assael
davide assael

Nato a Milano nel 1976, si laurea con lode in Filosofia teoretica sotto la guida di Carlo Sini, per poi approfondire i suoi studi teologici a Ginevra. Dopo aver svolto attività di ricerca e di organizzazione culturale per importanti fondazioni, ha fondato l’Associazione Lech Lechà, per una filosofia relazionale, di cui è anche presidente. Oggi è voce della trasmissione di RaiRadio3 "Uomini e profeti", docente di Geopolitica delle religioni all’Università di Verona e tiene il corso di Fondamenti del pensiero ebraico per la FIEP, Federazione italiana per l’ebraismo progressivo. Le sue ricerche si svolgono sul crinale biblico-filosofico. 

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE