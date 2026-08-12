La farsa del patto europeo sui migranti: si dice che cambi tutto, eppure non risolve nulla

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Le nuove regole sono pienamente operative da appena un paio di mesi eppure già mostrano che anche a livello Ue vale il gattopardesco cambiar tutto perché nulla cambi. Da anni ormai, soprattutto su pressione della destra e del Ppe, si incide tramite finzioni giuridiche

Sono passati solo due mesi dalla piena operatività – il 12 giugno scorso – del cosiddetto Patto europeo per la migrazione e l’asilo, ma sono già numerosi – e sempre di più – i segnali che confermerebbero che anche a livello di Unione europea valga il gattopardesco: «Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi». Nonostante l’entrata in vigore di dieci misure legislative negoziate per oltre dieci anni e nonostante l’esborso di miliardi di euro ai Paesi europei dichiarati sotto pre