La fase centripeta. Se destra e sinistra si normalizzano

Questa depolarizzazione asimmetrica apre una fase nuova e ambivalente. Da un lato, il venir meno degli estremismi dichiarati riduce i rischi più evidenti di instabilità sistemica. Dall’altro lato, però, una democrazia centripeta rischia di diventare una democrazia senza vere alternative
L’età della polarizzazione, in Italia, sembra volgere al termine. Per oltre un decennio la politica è stata organizzata intorno a una guerra culturale permanente: diritti civili contro ordine, politicamente corretto contro “buon senso”, apertura ai migranti contro sicurezza dei confini, Europa come orizzonte inevitabile contro sovranismo. Su queste fratture si sono costruite identità di partito, carriere personali, cicli mediatici. Oggi, però, quei fronti sembrano essersi in parte esauriti perch