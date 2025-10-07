La Flotilla ci mostra la nudità dell’Occidente

true false

I nostri governi hanno chiuso gli occhi di fronte a un genocidio quando a perpetrarlo è una presunta democrazia “alleata”, perché la divisione fra amici e nemici, “noi” e “altri” domina rispetto a quella tra oppressori e oppressi. Ci sono voluti i corpi e la resistenza degli equipaggi di cinquanta barche per svelare il vuoto della politica di fronte alla tragedia palestinese