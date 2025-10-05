La folle idea che alle società serva sempre un “nemico”

In questi tempi fa bene rileggere la lezione di Zweig. Per non dimenticare che la guerra, prima che conflitto aperto, è innanzitutto una condizione psicologica, una diffusa disponibilità a considerare la morte del nemico come necessaria per l’esistenza propria
Dalla sua sopra-mondana posizione di sentinella morale, Leone XIV ha di recente manifestato la propria inquietudine a proposito della crescente inflazione del termine “guerra” – specie quando l’amministrazione di un paese che si dichiara al perpetuo servizio della pace, come gli Usa, decide di ridenominare il dipartimento della Difesa in dipartimento della Guerra. Un sintomo E mentre ovunque si moltiplicano le marce, le parate, i dispiegamenti degli eserciti a scopo impressionistico, le esercit