La Francia galleggia nella crisi e l’estrema destra cavalca l’onda

La Francia si dimena in una crisi politica, economica e sociale, di cui non si vede ancora lo sbocco. Il secondo governo Lecornu procede su una corda rischiosa e ha schivato finora la mozione di censura aprendosi alle richieste di una parte della sinistra sulla riforma delle pensioni discussa giorni fa all’Assemblée nationale nell’ambito del dibattito sul budget 2026: i deputati hanno adottato l’art 45 bis del progetto di legge sul finanziamento della Sicurezza sociale, che attua la sospensione