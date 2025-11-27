come la tela di penelope

La Francia galleggia nella crisi e l’estrema destra cavalca l’onda

Sara Gentilepolitologa
27 novembre 2025 • 17:56

Mentre l’Assemblea nazionale concordava di mettere in freezer la riforma delle pensioni, il Senato disfaceva la tela: Macron ha trasformato la Francia in un’eterna Penelope della crisi. Così il Rassemblement National capitalizza politicamente il disagio sociale

La Francia si dimena in una crisi politica, economica e sociale, di cui non si vede ancora lo sbocco. Il secondo governo Lecornu procede su una corda rischiosa e ha schivato finora la mozione di censura aprendosi alle richieste di una parte della sinistra sulla riforma delle pensioni discussa giorni fa all’Assemblée nationale nell’ambito del dibattito sul budget 2026: i deputati hanno adottato l’art 45 bis del progetto di legge sul finanziamento della Sicurezza sociale, che attua la sospensione

Insegna scienza politica e analisi del linguaggio politico all’Università degli studi di Catania. Collabora con l’Università di Cagliari per un master sulla mediazione interculturale. È professeur invité al Cevipof di Sciences Po di Parigi, dove svolge prevalentemente le sue ricerche. Collabora con l'associazione Historia. Temi di analisi e di ricerca prevalenti: populismi e crisi della forma democratica, comunicazione, rituali e linguaggi dei leader politici.

