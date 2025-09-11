La missione fa paura a Israele perché, proclamando la sua solidarietà con la popolazione palestinese, manda in pezzi l’idea di un “noi” dell’“Occidente” che ha in Tel Aviv un avamposto difensivo contro il resto del mondo. Ma è anche un atto di denuncia dell’inazione di tutti quei paesi che lasciano sia fatta carta straccia del diritto internazionale
La Global Sumud Flotilla è più di un simbolo. Per questo fa paura
11 settembre 2025 • 19:15
La missione fa paura a Israele perché, proclamando la sua solidarietà con la popolazione palestinese, manda in pezzi l’idea di un “noi” dell’“Occidente” che ha in Tel Aviv un avamposto difensivo contro il resto del mondo. Ma è anche un atto di denuncia dell’inazione di tutti quei paesi che lasciano sia fatta carta straccia del diritto internazionale