La missione fa paura a Israele perché, proclamando la sua solidarietà con la popolazione palestinese, manda in pezzi l’idea di un “noi” dell’“Occidente” che ha in Tel Aviv un avamposto difensivo contro il resto del mondo. Ma è anche un atto di denuncia dell’inazione di tutti quei paesi che lasciano sia fatta carta straccia del diritto internazionale

In arabo la parola “sumud” significa resistenza, tenacia, speranza nel futuro. Perciò c’è da aspettarsi che avvertimenti, minacce e intimidazioni dirette contro la Global Sumud Flotilla, la più grande azione civile internazionale mai organizzata per tentare di rompere il blocco navale di Gaza, non basteranno a fermare le più di cinquanta imbarcazioni già in viaggio o pronte a partire dai porti del Mediterraneo.

Non si fermerà, la missione, nonostante le assai tiepide garanzie di tutela ricevute da gran parte dei governi europei, incluso quello italiano, che non nasconde la sua contrarietà. Giorgia Meloni definisce l’iniziativa «simbolica» o «politica», per diminuirne il valore concreto di aiuto. I partiti di opposizione, che hanno a bordo alcuni dei propri rappresentanti, replicano che il fine non è solo simbolico, né politico, ma «umanitario»: la Flotilla cercherà di aprire canali di aiuto per la popolazione di Gaza, affamata dalla carestia e stremata dai bombardamenti.

Se però il successo o insuccesso della missione si dovesse misurare solo sull’effettiva consegna delle tonnellate di aiuti trasportati, si perderebbe di vista quello che, già alla partenza, e forse ancor prima, va considerato come il vero valore, né solo simbolico né solo umanitario, dell’iniziativa. Ovvero lo sforzo, che risalta di fronte all’inerzia della politica istituzionale, di dare forma a una possibilità, dunque a una speranza. È per quella speranza che decine di migliaia di persone sono scese nelle strade e nelle piazze, a sostegno della missione.

La Flotilla è, prima di ogni cosa, una performance, un movimento di corpi che si espongono nella loro vulnerabilità disarmata. Corpi che rivendicano collettivamente quello che Judith Butler chiama il «diritto di apparizione». Non per mostrare narcisisticamente sé stessi, ma per produrre performativamente un “noi”, un “popolo”; non un popolo di “salvatori bianchi”, ma costruito attraverso un’alleanza solidale, capace di forzare i confini militarizzati, e di contestare l’ingiustizia di forme sistemiche di oppressione.

Mettendo in scena i valori e i principi che ambisce a vedere attuati nella politica internazionale, la Flotilla dà vita a quello che, con una formula forse un po’ usurata, chiamiamo “un altro mondo possibile”.

Parlare di politica performativa non significa ridurre la missione a pura rappresentazione. Al contrario, la forza della Flotilla sta nella sua capacità di produrre, attraverso la concretezza di un “popolo” attivo e solidale, i presupposti di legittimità per un ordine diverso, in cui la violenza sull’inerme sia bandita. E di farlo esponendo al rischio di violenza l’inermità di persone che godono, a differenza degli abitanti di Gaza, del privilegio della “bianchezza”, o di un passaporto dotato di valore nel sistema internazionale.

Non è, questa, un’azione né inutile, né innocua. Ne è una prova la sproporzionata violenza con cui Israele minaccia di colpire gli equipaggi, come già ha fatto in passato nei confronti di missioni simili ma più ridotte.

La Flotilla fa paura a Israele perché, proclamando la sua solidarietà con la popolazione palestinese, manda in pezzi l’idea di un “noi” dell’“Occidente” che ha in Tel Aviv un avamposto difensivo contro il resto del mondo.

La missione disturba anche i governi europei meno inclini a condannare Israele, e la stessa Unione europea, perché falsifica la narrazione secondo cui non c’è niente che si possa fare per fermare il genocidio. Il messaggio che lancia non è diretto solo a Netanyahu e ai suoi ministri. È rivolto anche a “noi”, è un atto di denuncia dell’inazione di tutti quei paesi che lasciano sia fatta carta straccia del diritto internazionale.

È proprio, infine, il diritto internazionale a ritrovare forza nell’azione degli attivisti. Che non ce la faranno senza il sostegno di altri attori governativi e intergovernativi, che non riusciranno a produrre un ordine politico nuovo con la sola forza di gambe e braccia, ma indicano la strada per rifondare il diritto, oltre la violenza degli eserciti e dei confini.

