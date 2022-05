L'isola di Ventotene, che per molto tempo è scomparsa dalla vista dei popoli d’Europa, è stata recentemente dichiarata dal Parlamento europeo “Capitale della costruzione dei valori morali e intellettuali europei”.

Ventotene e l’idea di federazione

Senza dubbio, questo piccolo pezzo di terra nel Mediterraneo è diventato fonte culturale e politica delle idee e della visione dell'integrazione europea. Ventotene è la culla dell'Unione europea come progetto sovranazionale che ha dato ai suoi membri sette decenni di pace. Lì, confinati dal regime fascista, i combattenti e intellettuali antifascisti Spinelli e Rossi elaborarono nell'inverno del 1941 il testo "Per un'Europa libera e unita. Progetto di un Manifesto". Proprio quando la Germania nazista dominava il continente, quando la Seconda guerra mondiale e il fascismo stavano distruggendo l'Europa, quando l'odio e lo scontro erano una crudele realtà nel nostro continente, quando milioni di persone venivano assassinate e schiavizzate, e ancora quando sembrava impossibile pensare a una coesistenza amichevole di popoli solidali, loro hanno immaginato una federazione europea come parte centrale dell'insediamento del dopoguerra. Il Manifesto di Ventotene prefigurava molti degli elementi che sarebbero emersi con le Comunità europee a partire dagli anni 50, come il mercato unico e la moneta unica. Altri elementi rimangono oggi in sospeso, come una politica estera europea veramente unica con capacità di difesa, e l'istituzionalizzazione di valori, diritti e obblighi sociali e culturali comuni per tutti nell'Unione.

Riattualizzare il progetto

Ora come allora, potenti scosse scuotono il nostro continente, che si tratti della pandemia di coronavirus o della scandalosa aggressione di Putin in Ucraina e della relativa crisi energetica e alimentare, ma anche dell'accelerazione del cambiamento climatico, della digitalizzazione, dei flussi migratori e dei rifugiati, delle crescenti disuguaglianze sociali e della polarizzazione politica. Mentre l'Ue ha risposto con forza e rapidità, con dure sanzioni economiche e sostegno militare all'Ucraina, la guerra ha anche ricordato agli europei abituati a vivere in pace che questo non è lo stato normale della storia.

Per questo un gruppo di politici, pensatori e attivisti di diversi partiti si sono riuniti per redigere un Manifesto per un'Europa federale: libera, unita, sociale ed ecologica, che rivede il Manifesto di Ventotene per proiettare le sue idee centrali sulle sfide civili del nostro tempo. Il testo completo può essere trovato sul sito web della piattaforma della Conferenza sul futuro dell'Europa.

In effetti, l'aggressione russa sottolinea l'importanza della nostra Unione come protettrice dei nostri valori e interessi contro gli avversari geopolitici, e come fonte di sicurezza per i suoi membri e vicini. L’Unione ci ricorda anche che la sicurezza non può essere vista solo nel contesto degli interessi militari e politici: il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la povertà e le nuove ondate di fame sul nostro pianeta richiedono un profondo e serio riorientamento delle politiche europee per affrontare le sfide globali, in particolare per difendere e rafforzare la pace - qui e ovunque.

Le Unioni del futuro

Se la pandemia ha portato a unioni sanitarie e finanziarie, con l'acquisto comune di vaccini e con l'emissione congiunta di obbligazioni Ue per finanziare la ripresa sociale ed economica in un'economia mondiale globalizzata e digitale, la guerra deve portare a unioni energetiche, migratorie, di autosufficienza alimentare, sociali e di difesa. L'unione energetica deve essere basata su un Green Deal europeo sufficientemente ambizioso, e dovrà includere trasferimenti alle famiglie e alle imprese per far fronte all'aumento dei prezzi, acquisti comuni di energia e materie prime, riserve strategiche a livello europeo e nuove interconnessioni per il gas e l'idrogeno verde. L'unione migratoria sarà permanentemente basata sulla solidarietà e sulla ricollocazione automatica dei richiedenti asilo. L'unione sociale richiede invece l'incorporazione nel trattato del Protocollo sul progresso sociale e del pilastro europeo dei diritti sociali. L'unione della difesa, costruita in complementarità con la NATO, dovrebbe realizzarsi, tra l'altro, attraverso l'attivazione dell'articolo 42. paragrafo 2, del trattato (difesa comune) e tramite capacità comuni. Per finanziare queste nuove unioni, il Recovery Plan e il suo strumento di debito devono essere resi permanenti. Per evitare pressioni sui cittadini e sulle PMI, le tasse paneuropee devono ripagare le emissioni di debito, che devono essere approvate e messe in atto, così come la conseguente chiusura di eventuali paradisi fiscali. Questa unione finanziaria e fiscale richiede necessariamente un'unione politica più forte e più federale, in cui il Parlamento ha il potere di decidere sul debito e sulla tassazione.

Senza dubbio, il mondo e l'Europa sono cambiati radicalmente dall'adozione del trattato di Lisbona nel 2007, che si pensi alla crisi finanziaria e dell'euro, alle primavere arabe, alle aggressioni russe in Georgia e Ucraina, al ritiro della Nato dall'Afghanistan, all'offensiva dell'Isis in Iraq e alla guerra civile in Siria, alla Brexit o ancora all'emergenza sanitaria, che non è finita. I panel di cittadini alla Conferenza sul futuro hanno compreso questa difficile situazione, ed è per questo che chiedono un'Europa più presente e migliore. Più azione europea per affrontare le grandi sfide transnazionali, e un processo decisionale europeo migliore, più efficiente (senza unanimità), un’Europa democratica e partecipativa, con un ruolo maggiore del Parlamento e sistemi permanenti di partecipazione dei cittadini. Per questo è fondamentale convocare ora una Convenzione per elaborare le basi future per continuare e approfondire l'integrazione europea, e in particolare la realizzazione di una Costituzione federale europea, realizzando così il programma di Ventotene. La nostra creatività politica deve rispondere con coraggio alle sfide che dobbiamo affrontare.

I firmatari

Domènec Ruiz Devesa, membro del Parlamento europeo S&D, Spagna e vicepresidente UEF

Salvatore De Meo, membro del Parlamento europeo, PPE, Italia

Guy Verhofstadt, membro del Parlamento europeo, RENEW, Belgio

Damian Boeselager, membro del Parlamento europeo, Verdi, Germania

Helmut Scholz, membro del Parlamento europeo, La Sinistra, Germania

Fabio Massimo Castaldo, membro del Parlamento europeo, NI, Italia

Luca Visentini, Segretario generale, Confederazione Europea dei Sindacati

Pierre Larrouturou, membro del Parlamento europeo, S&D, Francia

Danuta Huebner, membro del Parlamento europeo, PPE, Polonia

Pascal Durand, membro del Parlamento europeo, RENEW, Francia

Alin Mituta, membro del Parlamento europeo, RENEW, Romania

Dimitrios Papadimoulis, membro del Parlamento europeo, La Sinistra, Grecia e vicepresidente del Parlamento Europeo

