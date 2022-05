La guerra in Ucraina allunga il Novecento: da “secolo breve,” terminato tra il 1989 e il 1991 con la fine dell’Urss e della guerra fredda, si allunga fino a questo fatidico 2022. Diviene così il “secolo lungo”: il Ventesimo che stende le sue trame nel Ventunesimo.

Con esso terminano trent’anni di pace (relativa) e di dominio (quasi totale) dell’economia sulla politica. E’ stato il tempo della globalizzazione che ha interconnesso tutto e tutti in nome dell’efficienza e dell’ottimizzazione, brutto neologismo che ha modellato i rapporti internazionali.

L’idea era che l’economia avrebbe favorito la pace, la stabilità e la prosperità generale perché il commercio odia le guerre e – se lasciato libero di agire - aiuta tutti ad arricchirsi. Era vero solo in parte.

In questi tre decenni la povertà globale è effettivamente diminuita ma le diseguaglianze si sono accentuate: solo alcuni si sono arricchiti; molti altri per niente se non impoveriti. In altre parole: la ricchezza è aumentata ma la sua distribuzione è stata pessima tanto da aumentare le tensioni e smentire la promessa di stabilità e pace.

Pur sollecitato, il sistema neoliberale non è riuscito a correggersi, scommettendo sugli effetti quantitativi senza considerare quelli qualitativi.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: rabbia diffusa, rancore sociale anche nelle società ricche, ripresa delle identità locali o nativiste-indigeniste, populismi e wokismi, nostalgie sovraniste e ripresa dei nazionalismi…

Il tutto nel quadro di un oggettivo indebolimento degli Stati che si sono visti scippare le chiavi del controllo finanziario, monetario e talvolta anche economico tout court.

Il paradosso è stato che il cittadino continuava a chiedere a uno Stato indebolito il sostegno (in casi di fragilità) e i servizi educativi, sanitari e sociali (per tutti) che non poteva più dare, mentre la privatizzazione non riusciva a coprire questi bisogni.

Gli effetti boomerang di un sistema che non è riuscito ad autoriformarsi si sono rafforzati, al punto di riproporre instabilità che si credevano superate.

La frammentazione sociale sommata alla fragilità degli Stati è esplosa in varie crisi, iniziando dalle aree più fragili (mondo arabo, Africa e America centrale) per poi contagiare tutti.

In trent’anni di globalizzazione si era pensato di poter fare a meno anche delle regole multilaterali: così ci si è scoperti senza rete. Ora tocca ricostruire un intero nuovo sistema in un mondo disordinato e in bilico.

La tendenza all’errore sarà più alta, la concorrenza tra nazioni spietata, il rischio di conflitti aumentato.

Le regole della fine del Novecento non valgono più: occorre trovare un nuovo consenso o riproporre le vecchie rivedute e corrette.

Questa è la portata che attende chi negozierà tra Russia e Ucraina: forse non è la guerra tra Nato e Mosca ma certamente dovrà diventare il modello per la pace di tutti.

