La legge truffa di Meloni: sei buoni motivi per dire No

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La speranza è che a fronte dell’evidenza di una prevaricazione e, questa volta, davvero di una legge truffa, settori dell’opposizione in un passato anche recente inclini al collaborazionismo, non si prestino a fare da sponda

Ripassino e aggiornamento sulla proposta di legge elettorale che Meloni è decisa a imporre, costi quel che costi. Con suprema ipocrisia si fa appello all’opposizione perché cooperi. Mi auguro che, a fronte dell’evidenza di una prevaricazione e, questa volta, davvero di una legge truffa, settori dell’opposizione in un passato anche recente inclini al collaborazionismo non si prestino a fare da sponda. Mettiamo in fila le criticità (un eufemismo). La tempistica: siamo nello scampolo finale della l