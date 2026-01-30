La nuova difesa americana è un “fardello” europeo

Il Pentagono ha pubblicato l’attesa National Defense Strategy, che fa seguito alla tanto discussa National Security Strategy dello scorso dicembre. Forse non si deve attribuire troppa importanza a questi documenti, redatti da pochi e, soprattutto oggi, soggetti più che mai alle fisime e agli umori del presidente. Ma ad una prima lettura il documento appare meno ideologico e - per così dire - meno anti-europeo rispetto alla strategia di sicurezza
