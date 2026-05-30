La pacata fermezza: la marcia in più di papa Leone nella contesa con Trump

Tanto unilaterale e sopra le righe è la carica polemica del presidente Usa, tanto pacata e ferma la risposta del pontefice, che – parola del segretario di Stato di Parolin – «segue la sua strada», quella del Vangelo, piaccia o non piaccia
Non escludo che tra le chiavi di lettura delle parole e delle opere trumpiane quelle di natura psichiatrica rivestano qualche plausibilità. E tuttavia mi chiedo sempre se tale cifra interpretativa non possa configurarsi come troppo sbrigativa o addirittura esorcistica. Anche nel caso della sua reiterata polemica con papa Leone, che, più di altri fronti polemici da lui aperti, sembra sconfini nell’autolesionismo, mi domando se a guidare Trump non sia, se non un calcolo razionale (esso sì improbab