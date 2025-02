Il rapporto diretto e riservato tra leader ripristina l’approccio archetipico alle trattative in geopolitica, per cui le soluzioni sono il frutto di accordi tra le parti forti. Una politica del fatto bruto che trasforma in diritto tutto ciò che risulta più conveniente, facendo strame della grande conquista novecentesca – quella che imponeva regole stabili e certe agli stati

Trump chiama Putin, e l’orizzonte si tinge d’arcobaleno. Di certo, è un bene che si cominci a delineare uno sfondo di fine conflitto. Tuttavia, l’idea di porre termine a una guerra lunga tre anni con l’alzata di una cornetta non implica solo la volontà di far valere contrattazioni bilaterali, a sfregio del più tradizionale multilateralismo. Ben più che questo, il rapporto diretto e riservato tra i leader sottintende il ripristino di un archetipico approccio alle trattative in geopolitica, per cui le soluzioni alle guerre sono il mero frutto di accordi tra le parti forti.

In quest’ottica, i conflitti vengono letti unicamente in termini di squilibri di potere, sicché chi “media” cerca di ottenere l’offerta più vantaggiosa per sé e per la parte più forte, per fare poi pressione sulla parte più debole perché l’accetti. La telefonata tra Putin e Trump sancisce così la nuova politica del fatto bruto, che trasforma in diritto tutto ciò che, in un dato momento, risulta più conveniente per le due parti in colloquio, e che ai soggetti esclusi viene prospettato come l’unico scenario possibile.

In questa politica guidata dall’intreccio tra un esasperato contestualismo del caso per caso e la legge del (contraente) più forte, torna a diffondersi un’avversione tutta ottocentesca per regole, principi e ideali. Un’avversione tale da segnare un cambio di paradigma nel rapporto tra stati, un salto indietro alla politica di potenza, riottosa all’idea che un qualche protocollo o procedura possa delimitare l’attività sovrana del volere statale. Quel che solo conta è il contestuale rapporto di forza, unico metro di misura di una giustizia à la carte.

Da più parti si sostiene che la boriosa schiettezza di Trump, in fondo, potrebbe essere interpretata come una crescita in onestà: non farebbe che rendere esplicito il credo diuturno della politica statunitense, che sia di impronta democratica o repubblicana – vale a dire il perseguimento strategico dell’interesse nazionale e lo sfruttamento puntuale delle circostanze di conflitto internazionale. Mi chiedo tuttavia se una così manifesta professione di spietato realismo possa esser davvero intesa come una conquista morale o politica.

Se è vero che i principi morali e gli ideali di giustizia sono perlopiù il velo diafano dietro cui si celano politiche auto-interessate, principi e ideali fungono poi però da maglia costrittiva dell’azione di chi li propugna – una maglia flessibile, tenue, alfine inefficace, eppure tale da non passare del tutto inosservata. Non a caso l’ipocrisia, nelle società liberali, è da sempre ritenuta “virtù civilizzatrice”, perché invita a far propria la considerazione, minimale quanto si vuole, che nel foro pubblico non si possa far tutto quel che si desidera. E questa spinta all’auto-limitazione incide giocoforza sia sulle controparti al tavolo della politica internazionale sia sulla cittadinanza nazionale, che involontariamente o meno emula la condotta di chi decide le politiche statali.

All’opposto, il modello Trump, in un breve lasso di tempo applicato su scala mondiale, fa strame dell’unica grande conquista della politica novecentesca – quella secondo cui le condotte degli stati devono commisurarsi a regole stabili e (quanto più possibile) certe. Rimette in gioco la politica da libri di storia in cui i grandi leader nazionali, crismati da quell’infingimento teorico che è la volontà della nazione, si raccolgono in una stanza per decidere l’assetto del pianeta. Non c’è regola superiore, non c’è ideale trascendente, non c’è ragione del debole – c’è solo la pretesa di soddisfare la propria indifferibile scarica pulsionale, accompagnata dal godimento acefalo per l’impotenza altrui.

L’esito peggiore è che, al di là di proclami che dovranno fare i conti con i fatti, oltreché con la resistenza di istituzioni non ancora “normalizzate”, questa linea possa affermarsi come nuovo protocollo delle relazioni tra gli stati, che potrebbe far penetrare questi “meno ipocriti” indirizzi anche nelle politiche interne dei paesi europei: sfruttare le circostanze di fatto, contare su posizioni di forza, ignorare regole e principi nella misura in cui non comportino un vantaggio. Un’etica pubblica da spartizione della Polonia, che ci costringerà a confidare solo nel suo tradizionale punto di caduta: l’ottusa, indomabile, pretestuosa conflittualità di chi la sostiene, il quale, ottenebrato dai propri capricci, riuscirà infine a consumare tutto il terreno guadagnato.

