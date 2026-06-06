La politica governi l’innovazione e il cambiamento: le implicazioni economiche dell’enciclica

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Il principale merito dell’Enciclica di Leone XIV è quello di spostare l’attenzione dall’innovazione tecnologica in quanto tale alla questione del potere. La storia economica offre, da questo punto di vista, un insegnamento chiaro: le grandi rivoluzioni tecnologiche hanno quasi sempre determinato straordinari aumenti della produttività e del benessere materiale. Al tempo stesso, però, hanno favorito nuove concentrazioni di ricchezza, potere economico e capacità di influenza. Regole richieste L’