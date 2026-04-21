La profanazione di Gesù e il declino di Israele

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È davvero difficile trovare le parole che esprimano il disgusto, proprio fisico, provato nel vedere la foto del soldato dell’Idf che sfonda a martellate il volto di Gesù crocifisso. Forse solo Gesù stesso, con la sua inclinazione verso lo chesed, la compassione che nella Torah è una della manifestazioni della Trascendenza, lo potrà perdonare e giustificare, noi no di certo. Qualunque sia lo stress di guerra a cui questi soldati in conflitto permanente da quasi tre anni siano sottoposti, qualunqu