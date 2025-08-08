In quasi tre anni il governo o non ha fatto nulla per migliorare i fondamenti della nostra economia (come nella pubblica amministrazione) oppure ha contribuito a peggiorare le cose. Nei mesi che verranno, i dazi di Trump manderanno l’economia in recessione. Il governo non ha intenzione di fare un’operazione di equità fiscale colpendo rendite e privilegi. L’impossibilità di affrontare il declino dell’Italia rischia di aprire a breve una nuova fase, drammatica, nella vita del paese
La propaganda Melonomics e gli affanni del paese reale
08 agosto 2025 • 18:25
