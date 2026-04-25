La resistenza è scegliere ogni giorno di non aver paura

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«A dispetto di ciò che si dice solitamente, io credo che il sentimento contrario all’amore non sia l’odio. Ma la paura. Perché nella paura c’è un modo di vedere il mondo che previene qualsiasi forma di amore e quindi di relazione umana». La storia di Selam Tesfai e dello Spazio di mutuo soccorso di San Siro

«A dispetto di ciò che si dice solitamente, io credo che il sentimento contrario all’amore non sia l’odio. Ma la paura. Perché nella paura c’è un modo di vedere il mondo che previene qualsiasi forma di amore e quindi di relazione umana». Sono le sei del pomeriggio. Selam Tesfai mi ha raccontato del suo modo di vivere la politica, l’attivismo, la vita in comunità. C’è generosità e cura in ogni sua parola. Eppure questa ultima osservazione riassume un modo di fare politica a Milano. «È una città c