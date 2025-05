Il paese è nelle condizioni ottimali per promuovere un nuovo spazio cooperativo tra sistemi politici aperti. Per motivi storici, a causa delle debolezze degli altri leader democratici, e perché finora ha dimostrato di essere immune agli estremismi che percorrono l’Europa

C’è bisogno di una nuova leadership nel fronte delle democrazie. La vittoria di Mark Carney riporta il Canada sulla scena internazionale. Il paese dei castori è chiamato a giocare un ruolo di primaria grandezza che rinverdisca i fasti del passato. Il paese vanta infatti una storia di grande prestigio, costruita negli anni Quaranta. Con la partecipazione alla seconda guerra mondiale il Canada guadagna subito credito intervenendo nel 1940 nella battaglia d’Inghilterra con la sua flotta area, che alla fine della guerra, costituisce la quarta più grande aviazione militare del mondo. Ma, soprattutto, le sue fortune si fondano sulla peculiare qualità del suo corpo diplomatico e del personale alla guida degli affari esteri. Qualità che vennero riconosciute in un memorandum dello stesso Foreign Office britannico fin dal 1943. Su alcune grandi questioni del contesto internazionale, il Canada fece parte del ristrettissimo nucleo di paesi che plasmarono gli assetti del dopoguerra. Fu centrale nei negoziati per la creazione dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (1943-44), nelle conferenze preparatorie delle Nazioni Unite (1945-46) e nella stesura del Trattato del Nord Atlantico (1947-49). In particolare, il canadese John Peter Humphrey redasse la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Il ruolo cruciale del paese continua fino a metà degli anni Cinquanta con la pressione per allargare ad altri paesi l'ingresso nell’Onu nel 1955, e con il contributo alla risoluzione della crisi di Suez nel 1956. In quella occasione il ministro degli Esteri Lester Pearson, promotore del corpo di pace dei Caschi blu, operò per dispiegarli lungo la linea dell’armistizio. E per il suo ruolo ricevette il premio Nobel della pace. Ma, come scrisse in un fortunato e discusso pamphlet agli inizi degli anni Duemila Andrew Cohen (While Canada slept. How we lost are place in the world), il paese ha riposato sugli allori salvo alcune iniziative dal profilo terzomondista di Pierre Trudeau ,negli anni Settanta. Ora si è aperta una finestra di opportunità per ritornare al protagonismo del passato poggiando sulla sua tradizione di internazionalismo e multilateralismo , promozione della democrazia e coesistenza pacifica.

Il nuovo premer canadese gode di una allure particolare non solo per le sue qualità: è stato protagonista della più clamorosa rimonta della storia elettorale delle democrazie. Questo stato di grazia potrebbe, e dovrebbe, spingerlo a farsi promotore di un nuovo ordine mondiale che non abbia più gli Stati Uniti al suo centro. L’amministrazione trumpiana potrà essere spazzata via tra quattro anni e i democratici potranno tornare la potere: ma bisogna ricordare che questa improvvisa torsione autoritaria e isolazionista è condivisa da metà degli americani e da buona parte di un establishment, che si credeva aperto e liberal e invece si è rivelato gretto, provinciale e servile.

Per tornare ad essere un faro della democrazia gli Stati Uniti devono abbandonare la sola hybris della forza. Il loro soft power, così importante per affermarsi nel mondo, è stato costruito nel tempo; ma lo stanno perdendo con una velocità tipica di questi tempi. Spetta quindi ad altri proporsi come portabandiera di valori liberali e democratici.

Il Canada è nelle condizioni ottimali per promuovere un nuovo spazio cooperativo tra sistemi politici aperti. Un sorta di nuovo Occidente. Non quello great again, come ha scimmiottato Giorgia Meloni alla corte di Trump, che non si può certo fondare sul golpista di Capitol Hill. E anche l’Unione europea ha i suoi affanni, sia per la scarda limpidità democratica di tante sue formazioni interne, dall’Rn francese di Marine Le Pen all’Afd tedesco di Alice Weidel per tacere di altri, per carità di patria, sia per la debolezza dei suoi leader (troppe le delusioni e le aspettative tradite di Emmanuel Macron).

Un nuovo Occidente, inteso in senso lato e cioè un concerto delle democrazie mature, può essere credibilmente promosso e stimolato da un nuovo attore, di esperienza e di qualità, alla guida di un paese di solide tradizioni democratiche, immune dagli estremismi che attraversano tanti paesi della vecchia Europa.

