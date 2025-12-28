La Russa’s version. Bugie e amnesie sul Msi (e su di sé)

true false

Il ricordo del partito nato dai «fascisti della Rsi», come lo chiama Almirante. Ma anche le ricostruzioni abborracciate di alcuni giornalisti sul rapporto fra il fondatore e Berlinguer

Il Natale del 1946 era passato da un giorno e un gruppo di latitanti costretti a nascondersi per non essere arrestati dalle autorità della neonata Repubblica democratica trasformarono un organismo clandestino, che chiamavano in gergo «senato», nell’unico partito che in Europa fu erede diretto di uno stato collaborazionista filo-nazista ovvero la Repubblica Sociale Italiana di Salò. Tra i principali latitanti figuravano il vero ideatore del Msi, Pino Romualdi (arrestato nel ‘48, scontò tre anni d