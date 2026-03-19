La sindrome della sconfitta che affligge il presidente Trump

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Il disegno di legge volto a mettere preventivamente le mani sul voto di midterm non ha nessuna probabilità di passare. Ma è il messaggio quello che conta: delegittimare preventivamente le elezioni, che quasi certamente saranno una debacle per il presidente

Il Save America Act: una legge per “salvare” gli Stati Uniti. E per “salvare” Donald Trump dagli elettori americani. È quella in discussione in questi giorni al Senato Usa. Che lo terrà occupato per diversi giorni; che sarà al centro di numerosi post e invettive del presidente; e che – pur avendo superato lo scoglio del voto alla Camera dei Rappresentanti – non ha alcuna possibilità di essere approvata, ché i repubblicani non dispongono della soglia minima di voti per superare l’ostruzionismo e