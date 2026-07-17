La sinistra deve «fare le cose». Così l’Italia può ripartire

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Come si stimola l’innovazione? Facendo le cose. Una volta “fare le cose” era lo slogan dei governi centristi, che forse non volevano troppo spiegare quali cose. Oggi dovrebbe essere un principio del programma progressista, intendendo proprio la produzione di oggetti: l’industria e le fasce più alte dell’agricoltura. Per anni i paesi occidentali si sono illusi che un’economia moderna potesse fondarsi solo sui servizi: quelli di fascia alta come la finanza, la ricerca e la formazione avanzata, il