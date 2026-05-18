il dibattito

La strada della radicalità. Solo così la sinistra vince

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva
18 maggio 2026 • 20:24

Nel nuovo millennio la sinistra ha vinto praticamente solo quando ha percorso un’altra strada. E la strada è quella della radicalità. Un progetto chiaro, alternativo, originale, per riprendersi il rapporto con le classi svantaggiate, l’ex bacino di consenso emigrato altrove perché non si era sentito più rappresentato

C’è un equivoco lessicale irrisolto quando si tenta, leninianamente, di rispondere alla domanda “che fare?” Che fare della sinistra italiana, soprattutto del Pd, soprattutto in vista delle elezioni che stanno dietro la curva degli ultimi mesi di legislatura? L’equivoco, di forma e di sostanza, sta nell’accavallarsi di due parole spesso usate come sinonimi ma che hanno significati assai diversi: radicalità ed estremismo. “Gloriose sconfitte” È del tutto evidente, da diversi lustri, che in occid

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Gigi Riva
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È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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