La strana idea di igiene di Robert F. Kennedy Jr.

true false

Il segretario della Salute e dei servizi umani degli Stati Uniti ha detto di non aver paura dei germi: «Sniffavo cocaina dalle tavolette del water». Desta qualche preoccupazione la solidità del suo ruolo, se non in termini di contenuti, sicuramente in quelli di metodo, dalle tavolette del water in su

C’è un momento nella crescita in cui si scopre l’esistenza di un nemico. Di solito lo si incontra all’età in cui si comincia a mangiare da soli, abbandonati gli aeroplanini. Il nemico sono i germi, entità invisibile ma capace di attaccarsi ovunque, e contro cui genitori ed educatori ci mettono in guardia per il resto della vita. «I’m not scared of a germ. I used to snort cocaine off of toilet seats», tradotto: non ho paura di un germe, sniffavo cocaina dalle tavolette del water. A pronunciare