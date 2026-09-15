La televisione dei patrioti. Una campagna elettorale permanente e subliminale

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Alla fine, dobbiamo ringraziare Bruno Vespa. Perché quando divenne direttore del Tg1 – unica nota di rilievo: rinominare la testata in “Telegiornale Uno” e piazzare dietro al conduttore una redazione finta ideata da Gianni Boncompagni – disse la più rotonda delle verità: il suo editore era la Dc. Non il Parlamento, non gli italiani che pagavano il canone. Proprio la Dc. A seguire, avremmo conosciuto, grazie alle intercettazioni, un’altra verità: ai potenti di turno Vespa cuciva addosso le puntat