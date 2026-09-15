carneficina intellettuale

La televisione dei patrioti. Una campagna elettorale permanente e subliminale

Luca Bottura
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15 settembre 2026 • 07:00

Un delitto via l’altro. Un cadavere via l’altro. Anche quello di una tv che sapeva ancora, a fatica, fare ascolti col pensiero. Non con le opere. Soprattutto: non con le omissioni

Alla fine, dobbiamo ringraziare Bruno Vespa. Perché quando divenne direttore del Tg1 – unica nota di rilievo: rinominare la testata in “Telegiornale Uno” e piazzare dietro al conduttore una redazione finta ideata da Gianni Boncompagni – disse la più rotonda delle verità: il suo editore era la Dc. Non il Parlamento, non gli italiani che pagavano il canone. Proprio la Dc. A seguire, avremmo conosciuto, grazie alle intercettazioni, un’altra verità: ai potenti di turno Vespa cuciva addosso le puntat

Luca Bottura
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Luca Bottura, bolognese, classe 1967. Già “altro direttore” del settimanale Cuore e di inserti satirici per i cosiddetti giornaloni, scrive seriamente di sciocchezze e ironicamente di temi serissimi. Per Rai 3 ha creato, insieme a Geppi Cucciari, i programmi Chesucc3de? e Splendida Cornice. Ha pubblicato Manifesto del partito impopolare (Einaudi), Buonisti un cazzo (Feltrinelli), Meno male che Silvio c’era (Baldini + Castoldi). Ama molto la radio, ascoltata e fatta.

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