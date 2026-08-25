La televisione omosessualista? L’ultimo slogan di Vannacci

true false

Tale e Quale lo consideriamo salvo o Cristiano Malgioglio è troppo poco patriarcato mediterraneo? Ballando con le stelle non sarà mica propaganda queer? E poi, soprattutto, come ci comportiamo nei confronti della donna che ha plasmato l’Italia a colpi di Tuca-tuca nonché l’icona gay mondiale, Raffaella Carrà?