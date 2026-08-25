La televisione omosessualista? L’ultimo slogan di Vannacci

Tale e Quale lo consideriamo salvo o Cristiano Malgioglio è troppo poco patriarcato mediterraneo? Ballando con le stelle non sarà mica propaganda queer? E poi, soprattutto, come ci comportiamo nei confronti della donna che ha plasmato l’Italia a colpi di Tuca-tuca nonché l’icona gay mondiale, Raffaella Carrà?
Non si ride delle disgrazie. E non si sottovalutano i documenti di B.I.P., «Base Ideologica-Programmatica di Futuro Nazionale per l’Italia del futuro», geminatio vannacciana di finissima enfasi patriottica, infarciti di deliri illiberali «ai limiti col nazismo» (cit. Alessandro Zan). Ma come si fa a rimanere seri di fronte alla proposta di «divieto alla diffusione di programmi, scene tv, spot pubblicitari ecc. di contenuto genderista/omosessualista nel caso in cui a questi contenuti, per i mezzi