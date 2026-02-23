La tv arranca, i parenti muoiono. Caro Sanremo, tu come stai?

true false

Così per i settantasei anni si gioca la carta revival del 2016. Anche dieci anni fa, infatti, c’erano Conti, Patty Pravo e il paese diviso tra il no e il sì, e se Gabriel Garko è stato sostituito da Can Yaman, Renzi e Boschi vengono rimpiazzati da Meloni e Nordio; sic transit gloria referendi