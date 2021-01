Alcuni giorni fa ero in taxi e mi sono ritrovato mio malgrado a godere delle tirate scandalizzate di una conduttrice di Radio Monte Carlo: «Stiamo impazzendo, rasentiamo il ridicolo e l’assurdo. Sono inorridita». Il tema era la (presunta) decisione di Disney+ di censurare alcuni classici d’animazione (Dumbo, Gli Aristogatti, Peter Pan), vietandoli ai minori di sette anni, a causa di alcuni stereotipi razzisti.

Come sempre si tirava in ballo la “dittatura del politicamente corretto” sulla base di una fake news, dato che Disney ha solo deciso di accompagnare i cartoni in questioni con un disclaimer iniziale, consigliando la visione con un adulto che aiuti a filtrare i passaggi denigratori verso alcune etnie.

Ma la conduttrice non si è rassegnata: «E quindi non possiamo più chiamarli pellerossa? E come li chiamo, scusa? Solo nativi americani!?» E poi, incitando il pubblico: «Stiamo esagerando o no?». Pubblico che prontamente ha risposto con scomposti messaggi vocali: «Secondo me c’è qualcuno che non sa come passare le giornate», «Stiamo impazzendo».

Qualche ora dopo coincidenza ha voluto che abbia intercettato l’ultima puntata di Mucchio selvaggio, il podcast di Fedez e Luis, dove ospite era il professor Alessandro Barbero.

Conduttori e ospite sono finiti a parlare della statua di Indro Montanelli e mi ha sorpreso che Barbero abbia liquidato la questione dicendo: «A pelle a me sembra una cosa bruttissima che se uno non ti piace allora lo cancelli». Aggiungendo anche che a lui queste reazioni contemporanee paiono «una follia».

Colpisce che il tema venga affrontato – anche dai progressisti – con così poca serietà, mistificando, volontariamente o meno, i termini della questione.

Non si tratta infatti di “cancellare” ma di smettere di mantenere in vigore tutto ciò che arriva dal passato per il semplice fatto che arriva dal passato, si tratta di vedere i rapporti di potere che hanno dato forma a molto di ciò che ci sta alle spalle. Vederlo, rilevarlo, e tenerne conto.

Tra rimuovere statue di un personaggio e cancellarlo dalla storia – oggi, nel 2021 –c’è una bella differenza, e uno storico credo riesca a coglierla.

La vera cancel culture è quella da cui discendiamo, quella che per secoli ha sottomesso e relegato ai margini donne, persone non bianche, individui LGBT.

Che oggi si provi a rileggere con più ampiezza e senso delle gerarchie gli eventi e i prodotti culturali del passato non dovrebbe che rincuorare chi tiene alla democrazia e a una società non oppressiva.

Il problema è che siamo un paese avvinghiato al quarto comandamento, onora il padre e la madre, sempre, qualunque cosa abbiano fatto.

Come se vivessimo nel miglior possibile, come se quello che abbiamo sotto gli occhi non fosse la conseguenza di sottovalutazioni, errori, ingiustizie.

Il vero pensiero unico è quello che ancora ritiene che il margine della nostra libertà sia da contrattare instancabilmente con le strutture di potere che hanno la sola legittimazione del tempo, la vera ideologia imperante è quella che ritiene che il passato in definitiva conti più del futuro.

