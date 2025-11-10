La verità su Mamdani e sul socialismo delle grandi città

New York è ancora oggi più socialista di Bologna: ha acqua pubblica e gratuita nelle case, scuole pubbliche, sostegno ai senzatetto e ai non abbienti, affitti calmierati. Brandire lo spettro rosso è un nonsenso. Perché la rinascita delle città è vantaggiosa per tutti, finanche per i signori delle rendite che vivono di turismo
Zohran Mamdani ha messo insieme una coalizione di minoranze non sui diritti identitari, bensì su questioni economiche generali: potersi permettere di vivere la propria città. Questo basta a farne un rosso succhiatasse. Si sono lette cose stravaganti. Per esempio, sul virus europeo del socialismo che sta contagiando gli Stati Uniti; oppure sulla linea che unirebbe Bannon e Mamdani, a conferma della virata interventista e statalista che uccide la società liberale. Parole in libertà, appunto. Il so