La verità su Mamdani e sul socialismo delle grandi città

New York è ancora oggi più socialista di Bologna: ha acqua pubblica e gratuita nelle case, scuole pubbliche, sostegno ai senzatetto e ai non abbienti, affitti calmierati. Brandire lo spettro rosso è un nonsenso. Perché la rinascita delle città è vantaggiosa per tutti, finanche per i signori delle rendite che vivono di turismo