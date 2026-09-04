Laboratorio Italia, dove fioriscono le destre estreme di governo

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Le risposte, del passato e del presente, si trovano negli scompensi della democrazia liberale. La sua crisi di ieri aprì le porte al fascismo. La sua incapacità di oggi di fronte a diseguaglianze sociali ha spalancato le porte alle due destre gemelle

L'Italia è storicamente alveo d'incubazione dell'estrema destra. All'alba del Novecento un movimento inedito, guidato da un ex socialista, assunse la forma del fascismo storico; dopo la fine della seconda guerra mondiale il nostro fu l'unico paese a permettere la nascita di un partito, il Msi, fondato da reduci di uno Stato collaborazionista filo-nazista. Alla fine della guerra fredda quel partito, mutato nel nome ma non nel simbolo e nelle radici culturali, ascese al governo in uno spurio agglo