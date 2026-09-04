Commenti

Laboratorio Italia, dove fioriscono le destre estreme di governo

Davide Conti
Davide Conti
Davide Contistorico
Segui Domani su Google
04 settembre 2026 • 20:06

Le risposte, del passato e del presente, si trovano negli scompensi della democrazia liberale. La sua crisi di ieri aprì le porte al fascismo. La sua incapacità di oggi di fronte a diseguaglianze sociali ha spalancato le porte alle due destre gemelle

L'Italia è storicamente alveo d'incubazione dell'estrema destra. All'alba del Novecento un movimento inedito, guidato da un ex socialista, assunse la forma del fascismo storico; dopo la fine della seconda guerra mondiale il nostro fu l'unico paese a permettere la nascita di un partito, il Msi, fondato da reduci di uno Stato collaborazionista filo-nazista. Alla fine della guerra fredda quel partito, mutato nel nome ma non nel simbolo e nelle radici culturali, ascese al governo in uno spurio agglo

Davide Conti
Davide Conti
Davide Contistorico

Davide Conti, storico, consulente della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage 2 agosto 1980), già consulente della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage 28 maggio 1974), è stato consulente dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica. È autore della ricerca sulla Guerra di Liberazione a Roma 1943-1944 che ha determinato il conferimento della Medaglia d'oro al Valor Militare alla città di Roma da parte del Presidente della Repubblica. Per Einaudi ha pubblicato Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana (2017 e 2018), L'Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana (2020) e Fascisti contro la democrazia. Almirante e Rauti alle radici della destra italiana 1946-1976 (2023).

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE