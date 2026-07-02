L’America è sempre più lontana. Dall’Ucraina e dalla Nato

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Quello di Ankara sarà il vertice della resa dei conti. Perché l'aritmetica del bilancio sottintende in realtà quale sarà il modello futuro dell’Alleanza atlantica, comunque vada molto diverso da quello che abbiamo conosciuto. Il messaggio di Trump è chiaro: Kiev è distante da Washington, dunque è giusto delegare agli europei la soluzione del conflitto