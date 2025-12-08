l’analisi

L’assalto alla Cpi e la “melliflua” resilienza dell’Ue

Guido Rampoldi
08 dicembre 2025 • 07:00

È battaglia intorno alla Corte penale internazionale, bestia nera del tycoon e di Netanyahu. Gli Usa pretendevano che i paesi fondatori emendassero lo Statuto di Roma, così da far cadere le accuse contro Putin e Netanyahu per crimini contro l’umanità, e da far svanire l’inchiesta sui crimini di guerra americani in Afghanistan

Né resistenza né resa: potremmo chiamarla “resilienza melliflua”. Confermata in questi giorni all’Aja durante l’Assemblea degli stati fondatori della Corte penale internazionale, bestia nera di Trump, la tattica adottata dagli europei per parare gli attacchi statunitensi consiste in un doppio standard: per evitare le ritorsioni che sono nelle capacità degli Stati Uniti, si evita di rispondere alle provocazioni e si mostra un atteggiamento se non amichevole almeno non polemico; e allo stesso temp

