L’assalto di Trump a mappe e confini è un rischio globale

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Dalla Groenlandia a Ceuta, passando dal Medio Oriente al Canada, il messaggio di Trump è chiaro: nel mondo di oggi, dove la forza fa da padrona e il potere geopolitico calpesta le regole condivise, il revisionismo territoriale è la nuova norma. Ma le conseguenze globali possono essere devastanti

Donald Trump ha condiviso ancora una volta una mappa in cui la bandiera americana copre non solo gli Stati Uniti, ma anche molti altri paesi, tra cui Canada, Cuba, Groenlandia e Messico. Il messaggio è chiaro: nel mondo di oggi, dove la forza fa da padrona e il potere geopolitico calpesta le regole condivise, il revisionismo territoriale è tornato d’attualità. Un tempo custode dell’integrità territoriale, gli Usa sono diventati una potenza contraria allo status quo, impegnata a smantellare attiv