Imporre i dazi agli Usa sul lavoro forzato. Perché l’Europa deve avere più coraggio

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Ci risiamo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta aumentando e diminuendo i dazi a suo piacimento, violando gli accordi internazionali che lui stesso ha firmato e, quasi certamente, violando la legge federale. L’unica differenza questa volta è che ha un nuovo pretesto per abusare dei dazi: fermare il lavoro forzato. Naturalmente, l’amministrazione ha ragione nel sostenere che si sta facendo troppo poco contro il lavoro forzato. Ma la preoccupazione che dichiara è solo uno stratagemma.