Imporre i dazi agli Usa sul lavoro forzato. Perché l’Europa deve avere più coraggio

Le nuove tariffe contro l’Ue sono particolarmente difficili da giustificare poiché una legge dell’Ue del 2024 (la Direttiva sulla due diligence in materia di sostenibilità delle imprese) ha già vietato l’importazione di beni prodotti con lavoro forzato, compresi quelli realizzati da subappaltatori
Ci risiamo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta aumentando e diminuendo i dazi a suo piacimento, violando gli accordi internazionali che lui stesso ha firmato e, quasi certamente, violando la legge federale. L’unica differenza questa volta è che ha un nuovo pretesto per abusare dei dazi: fermare il lavoro forzato. Naturalmente, l’amministrazione ha ragione nel sostenere che si sta facendo troppo poco contro il lavoro forzato. Ma la preoccupazione che dichiara è solo uno stratagemma.