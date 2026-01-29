Noi tifosi della Lazio abbiamo perso la possibilità di sognare: ora Lotito ci ascolti

true false

Dovrebbe essere il primo a tutelare un patrimonio di amore e passione, oltre che economico, che si sta svalutando sempre più. Serve un progetto all’altezza dell’industria del calcio del 2026, oppure una cessione del club. L’appello di uno degli autori della lettera al patron biancoceleste, che in pochi giorni ha raggiunto 30mila firme. Più degli abbonati allo stadio

Noi tifosi della Lazio abbiamo perso la possibilità di sognare. Seguire la nostra squadra non è più una gioia, ma causa di malumore e insoddisfazione, che va oltre i 90 minuti della partita. Non ci chiediamo però per quale motivo non possiamo più sperare in campioni che vestano la maglia biancoceleste, per quale motivo non possiamo più ambire a lottare per trofei importanti e per quale motivo - sempre più spesso negli ultimi mesi - dobbiamo vedere la nostra passione e la storia e i valori della