Le élite stanno mostrando che possono perseguire la loro agenda, con il pugno forte, perché basta essere votati dai pochi inclusi e degli altri che importa: la democrazia è in crisi, tant’è, noi governiamo comunque
Le élite non hanno più bisogno della democrazia, ormai è il governo che elegge il suo popolo
13 agosto 2025 • 18:23
Le élite stanno mostrando che possono perseguire la loro agenda, con il pugno forte, perché basta essere votati dai pochi inclusi e degli altri che importa: la democrazia è in crisi, tant’è, noi governiamo comunque