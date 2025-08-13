Le élite stanno mostrando che possono perseguire la loro agenda, con il pugno forte, perché basta essere votati dai pochi inclusi e degli altri che importa: la democrazia è in crisi, tant’è, noi governiamo comunque

Ci sono state imponenti manifestazioni contro il riarmo e la guerra; cittadini che in tanti paesi, a grande maggioranza, si dichiarano contrari all’aumento della spesa militare e alla guerra. Di fronte alla carneficina di Gaza – uno stermino di proporzioni mai viste – si sono mobilitate centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo e le folle hanno invaso le città.

A milioni, per mesi, si è chiesto a Israele di fermarsi e ai governi occidentali di interrompere i rapporti, di bloccare le forniture militari, di sanzionare e boicottare le aziende israeliane e quelle che vi collaborano. Un segno di democrazia viva, verrebbe da dire, perché si protesta, perché mostra la volontà della popolazione di esprimersi e alimenta nuove aggregazioni.

Eppure, ci viene detto ormai da tempo, la democrazia è in crisi. Nadia Urbinati parla di democrazia farlocca. Com’è già accaduto, quelle manifestazioni di popolo, quando i governanti paiono indifferenti procedendo secondo “agende” decise nelle alte sfere, indicano che esiste uno iato tra cittadini e governi che pare allargarsi sempre più.

Democrazia svuotata

Se non abbiamo ancora perso la volontà e il desiderio di dire la nostra, scendendo in piazza, è pur vero che la partecipazione al voto è in calo e gli organi elettivi – e i governi – non rappresentano più la maggioranza dei cittadini. Non sarà, quindi, che l’affluenza ai seggi è in caduta proprio perché se ne avverte l’inutilità? Che le forze politiche, i loro dirigenti uomini e donne, alla fine «fanno quello che vogliono» e che non si meritano di essere votati? Ma quale democrazia è, allora, quella che non sa veicolare sentimenti, tendenze e opinioni della popolazione?

Il fatto è che la democrazia è stata svuotata. I partiti e le forze politiche non esprimono più il sentimento popolare, non ne rappresentano le istanze. E il loro consenso diminuisce. La democrazia “liberale” – quel particolare meccanismo istituzionale che doveva portare a sintesi le divergenti istanze del corpo sociale, secondo la regola della maggioranza, tutelando le minoranze, nel segno dell’equità – si sta dimostrando incapace di dare ciò che prometteva. E, ciò che è peggio, è stata sequestrata dalle élite al potere, che ora si sono rese conto che «non ne hanno bisogno».

Dopo l’abbuffata neoliberista dell’ultimo trentennio – in cui al diminuito ruolo dello Stato sono stati contrapposti l’efficienza dei mercati e i vantaggi competitivi della globalizzazione sovranazionale – assecondata dalle sinistre liberal, con un conflitto sociale anestetizzato, le democrazie liberali non sono più in grado di offrire benessere per tutti.

Nel conflitto distributivo, a guadagnarci, è stato solo il capitale, con l’aumento vertiginoso della ricchezza finanziaria a fronte di redditi da lavoro stagnanti. Ma ciò che è peggio è che lo stesso ordine internazionale liberale imperniato sulla supremazia economica e politica dell’Occidente democratico ha finito per mostrare il fiato, tanto per la sua intrinseca ipocrisia che per la perdita di egemonia globale.

Le destre sovraniste

Una risposta che ha trovato consenso è stata quella delle destre sovraniste, contrapponendo cittadinanza – chiusura dei confini, protezionismo, security – ai diritti universali, promettendo un «ritorno all’età dell’oro» per gli inclusi contro le pretese degli esclusi. Tanto le destre che le sinistre liberal, non solo in Europa, hanno però visto restringersi il loro seguito, abbandonate dai ceti popolari in una percezione di crescente disillusione. E le élite, forti del mandato democratico, hanno preferito le derive autoritarie.

Così, non è solo il modello democratico liberale che è entrato in crisi, ma l’Occidente tutto. Di fronte alla progressiva perdita della supremazia economica, con gli Stati Uniti in testa, esso ha accentuato la sua aggressività politico-militare. E le élite dominanti, grazie al capitale nelle loro mani ancora ben al centro dell’economia globale, hanno iniziato a perseguire la rotta isolazionista, sequestrando il potere.

Per legittimarsi, hanno così costruito una “narrazione” che lamenta il lutto per l’ordine internazionale liberale non più dominante – quello che garantiva diritti umani, libertà e benessere – e l’accerchiamento dei paesi “non democratici”, la necessità di mostrare i muscoli per difendersi, mentre il mondo in realtà guarda altrove. Hanno fatto tornare in auge lo stato – e i nazionalismi – dopo averlo occupato per servirsene, perché è l’unico in grado di mobilitare coercitivamente risorse e uomini per la guerra.

Nuove aggregazioni

La democrazia liberale non ha saputo offrire ciò che prometteva e i liberal vogliono ora farci credere di essere stati traditi dalla storia. Ma la democrazia non è questione di confini – chi è dentro chi è fuori, la cittadinanza – ma di chi riceve risposte e chi no. Solidarietà, appartenenza, accesso, è ciò che oggi manca ai più.

Oggi, il governo “elegge” il suo popolo, non il contrario. Le élite stanno mostrando che possono perseguire la loro agenda, con il pugno forte, perché basta essere votati dai pochi inclusi e degli altri che importa: la democrazia è in crisi, tant’è, noi governiamo comunque. Come aveva intravisto David Graeber, è la democrazia delle nuove aggregazioni che domandano risposte la sola via d’uscita per un futuro sottratto alla mano forte dei gruppi dominanti.

© Riproduzione riservata