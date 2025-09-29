Le evidenze si accumulano, non si può più ignorarlo: Donald Trump è un tiranno

true false

La storia non è maestra di vita. Se lo fosse riconosceremmo subito un tiranno anche quando veste i panni di un presidente eletto. E lo riconosceremmo dalle decisioni prese e che sta per prendere, non solo dal linguaggio che usa e dall’ideologia che sfodera.Purtroppo pensiamo che il nostro tempo sia più avanzato o migliore di quello che ha prodotto tiranni e dittatori; pensiamo di essere vaccinati dalle catastrofi. O comunque, pensiamo in chiave ottimista: «Questo non può succedere a noi». Non è