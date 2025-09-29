il commento

Le evidenze si accumulano, non si può più ignorarlo: Donald Trump è un tiranno

Nadia Urbinatipolitologa
29 settembre 2025 • 16:00

Il passo verso un regime di militarizzazione nazionale è stato fatto; poco importa come chiamarlo, se fascismo o dittatura

La storia non è maestra di vita. Se lo fosse riconosceremmo subito un tiranno anche quando veste i panni di un presidente eletto. E lo riconosceremmo dalle decisioni prese e che sta per prendere, non solo dal linguaggio che usa e dall’ideologia che sfodera.Purtroppo pensiamo che il nostro tempo sia più avanzato o migliore di quello che ha prodotto tiranni e dittatori; pensiamo di essere vaccinati dalle catastrofi. O comunque, pensiamo in chiave ottimista: «Questo non può succedere a noi». Non è

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

