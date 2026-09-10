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Le finanze dell’era Trump. Scene da un disastro annunciato

Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantinieconomista
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10 settembre 2026 • 20:38

Il debito abnorme, gli interessi fuori controllo, i dazi senza costrutto, i colpi di piccone sugli equilibri monetari: per uscire da una spirale perversa il tycoon dovrebbe aumentare le tasse ma non lo farà mai, tanto meno sotto elezioni. Al tempo stesso, non rinuncerà al potere di ricatto che gli dà il privilegio esorbitante del dollaro. Meglio allacciare le cinture

Non riusciamo a “leggere” la storia dentro cui siamo. Subiamo inebetiti il bullismo del presidente Usa Donald J. Trump, di cui ci sfuggono il senso e le possibili evoluzioni; prende a schiaffi tutti, con special gusto gli alleati. Chi pensi d'aver tutto visto s'illude; così esaltato nella sopraffazione fine a se stessa, egli è il più potente al mondo. Dopo che ha aggredito il commercio internazionale con i dazi, può bruciare altre praterie. Dati gli enormi problemi che s'è creato e fan presagire

Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantinieconomista

Economista, già vice direttore generale di Sofipa SpA, poi direttore generale di Arca Merchant SpA, commissario Consob dal 1996 al 2001. È stato amministratore delegato di Centrobanca dal 2001 al 2004. Fino al 30 giugno 2016 ha fatto parte del Securities Market Stakeholder Group che assiste l'Esma – European Securities Markets Authority – nelle misure di attuazione delle direttive dell’Unione europea. Attualmente è presidente di Indaco Ventures SGR. Editorialista prima di Repubblica e poi del Corriere della Sera, attualmente collabora con il quotidiano Domani. Ha scritto Capitalismo all'italiana. Come i furbi comandano con i soldi degli ingenui (1996) e Contro i piranhas. Come difendere le imprese da soci e manager troppo voraci (2018), entrambi editi da Baldini+Castoldi. È membro del Comitato editoriale della Fondazione Editoriale Domani

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