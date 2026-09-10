Le finanze dell’era Trump. Scene da un disastro annunciato

Il debito abnorme, gli interessi fuori controllo, i dazi senza costrutto, i colpi di piccone sugli equilibri monetari: per uscire da una spirale perversa il tycoon dovrebbe aumentare le tasse ma non lo farà mai, tanto meno sotto elezioni. Al tempo stesso, non rinuncerà al potere di ricatto che gli dà il privilegio esorbitante del dollaro. Meglio allacciare le cinture
Non riusciamo a “leggere” la storia dentro cui siamo. Subiamo inebetiti il bullismo del presidente Usa Donald J. Trump, di cui ci sfuggono il senso e le possibili evoluzioni; prende a schiaffi tutti, con special gusto gli alleati. Chi pensi d'aver tutto visto s'illude; così esaltato nella sopraffazione fine a se stessa, egli è il più potente al mondo. Dopo che ha aggredito il commercio internazionale con i dazi, può bruciare altre praterie. Dati gli enormi problemi che s'è creato e fan presagire