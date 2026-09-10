Le finanze dell’era Trump. Scene da un disastro annunciato

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Non riusciamo a “leggere” la storia dentro cui siamo. Subiamo inebetiti il bullismo del presidente Usa Donald J. Trump, di cui ci sfuggono il senso e le possibili evoluzioni; prende a schiaffi tutti, con special gusto gli alleati. Chi pensi d'aver tutto visto s'illude; così esaltato nella sopraffazione fine a se stessa, egli è il più potente al mondo. Dopo che ha aggredito il commercio internazionale con i dazi, può bruciare altre praterie. Dati gli enormi problemi che s'è creato e fan presagire