Le grottesche (e pericolose) illusioni belliche di Trump

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Gli Usa rimangono la principale potenza militare globale, ma il problema di Trump in Iran è lo scarto tra aspettative e risultati, tra la simbologia della forza e la opaca realtà della guerra. Le cui “nebbie” mal si addicono alla retorica binaria e grossolana di Donald, generando cortocircuiti ingestibili

La superiorità militare statunitense si è attenuata rispetto ai picchi raggiunti circa 20/25 anni fa. La spesa in difesa della Cina è molto cresciuta nel XXI secolo, fino a superare il 10% di quella globale. Nell’ordine nucleare contemporaneo, la sovranità delle stesse principali potenze risulta strutturalmente limitata, vista la loro ineludibile vulnerabilità esistenziale. A dispetto delle trasformazioni tecnologiche, e il sogno di poter condurre conflitti per sé stessi asettici e indolori, le