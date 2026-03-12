la frontiera colpita da numerosi raid di usa e israele

Le milizie dei curdi iracheni pronte a invadere l’Iran

LUCIA MALATESTA
12 marzo 2026 • 20:48Aggiornato, 12 marzo 2026 • 21:12

«Molto probabile» un'operazione di terra oltreconfine: finora questa fetta di terra è stata tra le più colpite dai bombardamenti statunitensi ed israeliani, forse proprio per favorire l'apertura di un corridoio operativo per un’offensiva di terra

Lungo il confine tra Iraq e Iran – nelle retrovie montuose che possono diventare piattaforme di lancio per l’apertura di un nuovo fronte di questa guerra – sono migliaia. Agguerriti e temprati, combattenti esperti – ma armati, per lo più, solo di fucili – i gruppi curdi in divisa rimangono nei mirini dei Guardiani della Rivoluzione. Gli iraniani hanno bersagliato le loro basi, postazioni e centri di comando giorno dopo giorno, con decine di droni Shahed e missili. Adesso Teheran ha blindato con

