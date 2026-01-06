L’editoriale

Le mosse di Meloni tra molto realismo e puro vassallaggio

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
06 gennaio 2026 • 19:38

La premier non ha mai nascosto che vuole avere e mantenere un rapporto molto stretto e privilegiato con il presidente Usa. Pensa che solo lui ha abbastanza potere, se non per fare ordine, per tenere sotto controllo il disordine

Velocissima, Giorgia Meloni ha reso nota la sua valutazione pochissimo tempo dopo il successo della “operazione militare speciale” (sic) di Donald Trump contro il corrotto presidente del Venezuela Nicolás Maduro. In Venezuela, ha scritto, il presidente Usa ha effettuato «una azione difensiva legittima» contro «un regime mai riconosciuto». Dunque, non ci sarebbe stata nessuna violazione del diritto internazionale, nessuna lacerazione della sovranità nazionale del Venezuela, nessuna inaccettabile

Per continuare a leggere questo articolo

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino

Professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, dal 2005 è socio dell'Accademia dei Lincei.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE