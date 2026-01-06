Le mosse di Meloni tra molto realismo e puro vassallaggio

La premier non ha mai nascosto che vuole avere e mantenere un rapporto molto stretto e privilegiato con il presidente Usa. Pensa che solo lui ha abbastanza potere, se non per fare ordine, per tenere sotto controllo il disordine
Velocissima, Giorgia Meloni ha reso nota la sua valutazione pochissimo tempo dopo il successo della “operazione militare speciale” (sic) di Donald Trump contro il corrotto presidente del Venezuela Nicolás Maduro. In Venezuela, ha scritto, il presidente Usa ha effettuato «una azione difensiva legittima» contro «un regime mai riconosciuto». Dunque, non ci sarebbe stata nessuna violazione del diritto internazionale, nessuna lacerazione della sovranità nazionale del Venezuela, nessuna inaccettabile