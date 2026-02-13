Le nuove regole Ue non bastano a far funzionare i centri in Albania

La lista di tali paesi sicuri non è blindata e quindi non blinda il trasferimento dei migranti nei centri di Shëngjin e Gjadër, come il governo pare ritenere. Nel frattempo le disposizioni sul blocco navale sembrano scritte in modo da creare problemi a chi dovrà applicarle. Esattamente com’è accaduto per norme precedenti. Quando l’esecutivo si lamenta del fatto che i giudici ostacolano le sue politiche sull’immigrazione è bene tenerlo presente
Dopo l’adozione delle nuove regole sui paesi sicuri da parte del parlamento europeo – ora resta l’ultimo passaggio in Consiglio – il governo ha voluto dare un segnale forte in tema di immigrazione. Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che mira ad allineare il diritto interno alle nuove disposizioni del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo, oltre a dettare norme ulteriori. L’esecutivo sembra interessato, in particolare, a riempire i centri in Albania, vuoti da mesi e circa i