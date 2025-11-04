le scuole possono essere una palestra di civismo

Le occupazioni? Servono. Dialogare con gli studenti per arginare lo squadrismo

Frame del video della sera del 3 novembre in cui si vede un gruppo di giovani con il cappuccio forzare la porta d'ingresso del liceo Righi occupato dal 22 ottobre 2025. ANSA
Francesco Ramellaingegnere
04 novembre 2025 • 19:41

Martedì, al liceo Righi di Roma, si è verificata una nuova aggressione squadrista contro gli studenti che occupavano la scuola. Una ventina di ragazzi dell’ultradestra giovanile, armati di bastoni e con adesivi di Gioventù nazionale, hanno tentato di forzare i cancelli intonando cori fascisti. Non è il primo evento del genere. Episodi simili si sono registrati al liceo Leonardo da Vinci di Genova e anche in altre città

Francesco Ramellaingegnere

Ingegnere, insegna alla l'Università degli studi di Torino. Dal 2016 al 2018 è stato consulente presso la Struttura Tecnica di Missione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dal 2019 è Direttore esecutivo di Bridges Research.  

