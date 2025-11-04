Le occupazioni? Servono. Dialogare con gli studenti per arginare lo squadrismo

true false

Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le occupazioni delle scuole superiori in molte città italiane. Non è una novità: ogni autunno si ripresentano come un rito di passaggio generalmente tollerato. Quest’anno, però, il clima è cambiato, e in diversi casi si sono registrati episodi di violenza. Martedì, al liceo Righi di Roma, si è verificata una nuova aggressione squadrista contro gli studenti che occupavano la scuola. Una ventina di ragazzi dell’ultradestra giovanile – armati di bastoni e con