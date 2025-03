Ridiamo un senso alle democrazie dando rappresentanza agli interessi di chi ha come di chi non ha, senza affidarci solo al mercato (e ai capitalisti), e gli autocrati non avranno più seguito, perché il loro progetto si rivelerà un’impostura. Si sveglino i liberal dal sonno neoliberista e tornino a parlare la lingua della democrazia di tutti

In un libro scritto nel 1995, The Demon-Haunted World, Carl Sagan aveva predetto il futuro degli Stati Uniti, mettendo in guardia da un'epoca in cui il pensiero critico declina, la disinformazione si diffonde e il potere tecnologico è concentrato nelle mani di pochi. Trent’anni dopo, quella previsione appare tristemente accurata.

Sinclair Lewis, nel suo noto romanzo del 1935, It can’t happen here (Qui non può accadere), aveva già descritto l’ascesa a Presidente degli Stati Uniti di un uomo che, dopo aver fomentato la paura e promesso drastiche riforme sulla base di una piattaforma populista a favore del “forgotten man”, promuovendo al contempo un ritorno al patriottismo e ai valori "tradizionali", prendeva il controllo completo del governo con un golpe (il romanzo aveva però come protagonista un giornalista che vi si oppone, enfatizzando il ruolo decisivo della stampa e dell’informazione nel risvegliare le coscienze).

La realtà che supera la finzione

Già dopo la prima elezione di Trump nel 2016, diversi osservatori avevano denunciato la somiglianza tra il biondo figlio di un immigrato tedesco, un tycoon, e il personaggio di Lewis, paventando la possibilità di una svolta autoritaria negli Stati Uniti. E oggi, come in una classica situazione in cui la realtà supera la fantasia, sembra proprio che nel paese in cui «ciò non poteva accadere» il peggio sta succedendo.

Perché l’azione di Trump e dei suoi uomini è per molti versi eversiva, mettendo in discussione le stesse fondamenta della “più antica democrazia del mondo”, con la prospettiva che quella – che riteneva di avere in sé gli anticorpi perché ciò non si potesse avverare – si trasformi in un’autocrazia, sostenuta da un’oligarchia di miliardari.

Trump, però, è forte di un mandato popolare. Facendo leva sulle fasce più conservatrici e sulla frustrazione delle working class marginalizzate, aizzandole contro gli “immigrati” e contro la globalizzazione colpevoli del loro impoverimento, la nuova cricca al potere, per attirarli, risfodera gli stereotipi del machismo e del suprematismo, persino riesumando simbologie naziste, per svelare il progetto iper-classista nel nome di un “sogno americano” ridisegnato secondo le nuove mitologie dei tecno-capitalisti.

L’indirizzo che Trump e i suoi uomini stanno imprimendo agli Stati Uniti, tanto in casa che fuori, hanno tutti i caratteri di un redde rationem di marca autoritaria, contro le élite liberal, colpevoli di aver lasciato gli USA perdere la loro primazia mondiale nel vortice della globalizzazione a danno dell’America “profonda”, quella vera e originaria.

Ed è per questo che trova simpatie nelle ultra-destre europee, che sostengono apertamente, perché tra di esse il movimento MAGA ha fatto breccia nei cuori di molti e la revanche, per tanti, appare finalmente all’orizzonte. Una destra, che non è più quella vecchia, nostalgica e fascista, né una destra “conservatrice”, che questa non vuole conservare nulla se non le “tradizioni” nel nome di un nazionalismo becero, ma una destra nuova, reazionaria – contro le derive “progressiste” ed “inclusive” – ed elitista, razzista, machista, anti-egalitaria, nel nome della difesa del benessere messo in pericolo dal mondo che incombe.

Perché la liberaldemocrazia è in crisi

Da più parti, ora, ci si straccia le vesti e si accusano i leader di quelle destre di mettere a repentaglio la democrazia. I liberal lamentano che la curvatura autocratica starebbe mettendo in crisi un sistema che si era affermato nel dopoguerra, con i suoi pesi e contrappesi, che per decenni aveva permesso di coniugare le istanze delle classi medio-alte con quelle popolari e che aveva finito per vedersi come il miglior compromesso possibile tra gli interessi del capitalismo del libero mercato e quelli dei ceti meno abbienti.

E tuttavia, se la democrazia liberale è in crisi, è perché da più di trent’anni si è lasciata la mano libera a quel capitalismo di condizionare gli indirizzi della stessa politica, producendo quei frutti che oggi è la destra a raccogliere.

Perché è la democrazia stessa che non ha dato risposta alla domanda di protezione, di equità, di giustizia fiscale e di una minore disuguaglianza nella distribuzione del reddito delle classi medie e basse, lasciando che fosse l’impresa a trarre vantaggio da un mercato del lavoro all’insegna della flessibilità e della precarietà.

Le sinistre e i liberal hanno così perso gradualmente quel seguito che si è rivolto altrove, in parte, o si è definitivamente perso nel rifiuto del voto.

Promessa di protezione e rivincita

Le destre hanno così strumentalmente dato ascolto alla frustrazione di chi si sente minacciato, invocando nuove barriere per garantire “sicurezza”, ricorrendo a vecchie parole d’ordine e risfoderando simboli farneticanti, che credevamo sepolti dalla vergogna. Così, peraltro, si erano affermati il fascismo e il nazismo – promettendo protezione e rivincita – e così sembrano tornare in auge oggi.

Anche la proiezione internazionale di questo nuovo corso non deve confondere. Nel dialogo con Putin, Trump vuole solo rimettere a posto lo scacchiere, senza infingimenti “etici”. Se il nuovo autocrate di Washington patteggia con l’omologo russo per la spartizione dell’Ucraina non lo fa, è ovvio, per spirito “pacifista”, ma per riaffermare l’imperialismo capitalista a guida Usa in modo esplicito e cinico – esigendo le terre rare – dopo aver capito che l’economia globale è ormai multipolare e che bisogna fare di necessità virtù. Il blocco “occidentale” è superato, l’Europa è stata fatta crescere sotto l’ala statunitense ma cosa ne sarà, a questo punto, dipenderà dalle scelte che essa saprà fare, lasciata a sé dagli Usa che vogliono riportare dalla loro una Russia che non deve finire nell’orbita cinese.

Il resto non conta, con buona pace di chi ripete che una resa a queste condizioni, per l’Ucraina, è inaccettabile.

