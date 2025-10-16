l’analisi

Le politiche del governo. L’ambiente è il grande assente

All'Assemblea generale dell'Onu Giorgia Meloni ha attaccato il Green deal (foto Ansa)
Emanuele Feliceeconomista
16 ottobre 2025 • 19:26

L’Italia dovrebbe essere la capofila in Europa, e promotrice nel mondo, di una più ambiziosa politica ambientale. È nel nostro interesse. Ma su questo tema la visione delle premier e di gran parte della maggioranza (nei fatti in linea con quella di Donald Trump) è quanto di più nocivo possa esservi per l’interesse nazionale

C’è un grande assente nella politica del governo: l’ambiente. Si tratta di una scelta miope (anche per le prospettive di crescita), se non suicida, che va contro l’interesse nazionale. In Europa, il paese maggiormente esposto alle conseguenze della crisi climatica è l’Italia. Il Mediterraneo è un «hotspot», come si dice in gergo, una regione con un aumento della temperatura maggiore della media globale che porta a più gravi, e frequenti, eventi estremi (piogge intense, siccità, ondate di calore)

Professore ordinario di storia economica all'università Iulm di Milano

