Le politiche del governo. L’ambiente è il grande assente

L’Italia dovrebbe essere la capofila in Europa, e promotrice nel mondo, di una più ambiziosa politica ambientale. È nel nostro interesse. Ma su questo tema la visione delle premier e di gran parte della maggioranza (nei fatti in linea con quella di Donald Trump) è quanto di più nocivo possa esservi per l’interesse nazionale
C’è un grande assente nella politica del governo: l’ambiente. Si tratta di una scelta miope (anche per le prospettive di crescita), se non suicida, che va contro l’interesse nazionale. In Europa, il paese maggiormente esposto alle conseguenze della crisi climatica è l’Italia. Il Mediterraneo è un «hotspot», come si dice in gergo, una regione con un aumento della temperatura maggiore della media globale che porta a più gravi, e frequenti, eventi estremi (piogge intense, siccità, ondate di calore)