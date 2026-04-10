Le scelte che non costruiscono futuro. Meloni dimentica il peso dei numeri

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L’attuale governo sembra più concentrato ad arrivare a fine legislatura per raggiungere il podio della durata, ma la stabilità rischia di diventare un traguardo sterile se non si costruiscono le condizioni per rilanciare lo sviluppo del Paese. Perché non muoversi per il rischio di fallire è già di per sé un fallimento

Negli anni del governo Meloni le retribuzioni contrattuali sono aumentate dell’11,5 per cento, ma i prezzi sono aumentati di più, fino al 19,7 per cento. A questo si aggiunge l’effetto dell’aumento della pressione fiscale, arrivata nel 2025 al 43,1, con punte fino al 51,4 per cento nell’ultimo trimestre. La produzione industriale è in costante calo, meno 10 per cento, senza che si veda all’orizzonte alcuna politica industriale conseguente. Ma soprattutto come spiega la Banca d’Italia, gli invest