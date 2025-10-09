Le sfide del sindacato al tempo dei populismi

true false

I numeri in Italia tengono, ma la sfida del populismo è dietro l’angolo. Cosa sta succedendo nel Paese

Negli ultimi quarant’anni la densità sindacale nei paesi Ocse si è dimezzata: dal 30 per cento circa nel 1985, è scesa al 15 per cento nel 2023/24. La differenza di genere è minima, con il 14,9 per cento degli uomini e il 14,2 per cento delle donne iscritti a un sindacato. Il divario più rilevante si osserva invece tra pubblico e privato: nel primo, la quota di iscritti è pari al 41,3 per cento, mentre nel secondo si ferma al 10,1 per cento. Per quanto riguarda le imprese, circa il 55 per cento